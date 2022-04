Street Fighter V: il Giappone ha ospitato un torneo eSport per giocatori non vedenti

Gli eSport sono sempre stati popolari in Giappone e molti giochi famosi hanno avuto tornei ufficiali per anni. Tuttavia, la Shingan Cup è un evento molto speciale, perché si tratta di un torneo di Street Fighter V dove tutti i partecipanti sono non vedenti.

Quasi tutti e sei gli atleti che partecipano alla Shingan Cup sono ciechi dalla nascita, ma nonostante ciò, il gioco Capcom viene giocato nella sua normale Champion Edition. Il torneo è anche riconosciuto da Capcom, rendendolo così un evento ufficiale a tutti gli effetti.

La Shingan Cup è stata creata dall'organizzazione ePARA, che lavora per rendere gli eSport più accessibili a tutti gli appassionati di videogiochi. Questo torneo si è tenuto nella giornata di ieri e sul canale ufficiale è già possibile dare uno sguardo al primo match.

Street Fighter V è un picchiaduro, pubblicato per la prima volta nel 2016, in cui due giocatori combattono tra loro scegliendo i propri combattenti all'interno del roster. La sfida speciale del gioco è ricordare le numerose combinazioni di tasti per gli attacchi e usarle al momento giusto. Nel caso della Shingan Cup, i partecipanti possono utilizzare il suono solo come guida durante il gioco.

Fonte: SoraNews24