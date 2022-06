Street Fighter 6 diventerà più accessibile per i neofiti con combo e mosse speciali automatiche

Dopo il primo reveal che ha lasciato tutti un po' interdetti, soprattutto per lo stile asettico del logo, il nuovo Street Fighter 6 sembra aver sorpreso tutti, presentandosi quasi come il quarto capitolo ma in versione potenziata. Il primo capitolo senza Ono dunque, sembra aver accontentato tutti ma c'è di più.

Proprio per abbracciare più pubblico, il nuovo picchiaduro Capcom avrà diverse novità nei comandi, abbastanza semplificanti per i neofiti che potranno così creare combo automatiche o lanciare mosse speciali alla sola pressione di un tasto. Prima che i fan inorridiscano, Capcom ci ha tenuto a precisare che si tratta di semplici opzioni e che i giocatori potranno giocare sempre in maniera classica.

Il nuovo Street Fighter 6 arriverà solo nel 2023, su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X e PC. Il lancio dovrebbe avvenire senza i problemi riscontrati con il quinto capitolo, arrivato ben prima di essere davvero completato. Si può stare tranquilli questa volta.

