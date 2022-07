Street Fighter 6 sarà giocabile all'EVO di quest'anno

Street Fighter 6 non uscirà prima del 2023, ma sarà giocabile all'EVO 2022.

Si tratta di un luogo adatto per permettere ai fan di mettere le mani sul gioco, dal momento che il titolo e l'evento hanno una storia comune. "La serie Street Fighter è all'origine dell'EVO", ha dichiarato Rick Thiher, direttore generale dell'evento. "Siamo entusiasti di accogliere Capcom all'evento di quest'anno e di dare ai nostri fan l'opportunità di provare Street Fighter 6".

L'EVO stesso si terrà da venerdì 5 a domenica 7 agosto a Las Vegas. È la prima volta che l'evento torna a svolgersi di persona dopo la pandemia di Covid-19, poiché i tornei del 2020 e del 2021 sono stati cancellati. È ancora possibile iscriversi all'evento in questo momento.

Per quanto riguarda l'offerta di Street Fighter 6 all'EVO, la parte giocabile sarà molto probabilmente in linea con le anteprime del Summer Game Fest. L'elenco dei personaggi giocabili include Ryu e Chun-Li, oltre a volti più giovani come Luke e Jamie. Dovrebbe anche essere una buona occasione per i fan di provare il sistema Drive del gioco e le moderne opzioni di controllo.

Probabilmente aspetteremo un po' di tempo per avere una risposta alle altre domande su Street Fighter 6. Le immagini trapelate hanno potenzialmente rivelato il roster completo del gioco, che mostra una buona divisione tra personaggi classici e nuovi arrivati.

Fonte: Gamepur.