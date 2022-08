Street Fighter 6 svela ufficialmente Kimberly e Juri con un nuovo gameplay trailer

Capcom ha alzato la posta in gioco all'Evo 2022 rivelando non uno ma ben due personaggi per Street Fighter 6.

Kimberly fa il suo debutto nel sequel e utilizza tecniche ninja mescolando vernice spray. Juri è un combattente di ritorno con una serie di mosse "familiari ma modificate" che infliggono ancora molti danni.

Le abilità di Kimberly spaziano dai colpi rapidi e combo, fino a catturare gli avversari a mezz'aria per eseguire cadute mortali. Inoltre, utilizza un lettore di cassette per la sua Super Art.

Per quanto riguarda Juri, è sadica come sempre e utilizza calci dall'alto e colpi a mezz'aria in rapida successione. La sua Super Art consiste nel colpire l'avversario con calci prima di sbatterlo a terra.

I due personaggi erano trapelati in anticipo, come riportato su ResetEra, ma ora Capcom ha ufficializzato i due combattenti.

Street Fighter 6 sarà lanciato nel 2023 per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Fonte: Gamingbolt.