Street Fighter 6 verrà mostrato durante lo State of Play per Jeff Grubb

In queste ore PlayStation ha annunciato un nuovo State of Play che sarà disponibile il 2 giugno alle 23:59. In quel frangente verranno condivisi non solo aggiornamenti di giochi già mostrati, ma anche nuovi annunci di titoli di terze parti.

Uno di questi giochi, secondo Jeff Grubb, potrebbe essere Street Fighter 6, annunciato ufficialmente a febbraio di quest'anno. Del titolo non abbiamo più saputo nulla, perciò l'evento di PlayStation potrebbe essere una vetrina perfetta per Capcom di mostrare qualcosina di più su questo gioco.

"'Emozionanti rivelazioni dai nostri partner di terze parti'" riporta Grubb sul suo tweet. "Questo è probabilmente il punto in cui Street Fighter 6 si presenterà. È l'unica cosa che Capcom dovrebbe assolutamente fare per queste rivelazioni estive".

This is probably where SF6 shows up. It's the one thing Capcom is definitely supposed to have for these summer reveals.