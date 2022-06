Street Fighter 6 mostra per la prima volta il gameplay in uno spettacolare trailer con finestra di lancio

La sua presenza era nell'aria ed effettivamente i rumor erano assolutamente azzeccati: eccoci di fronte a Street of Fighter 6.

In occasione di questo nuovo State of Play, Capcom ci ha mostrato per la prima volta il gameplay rivelando anche la presenza di un elemento inedito come la telecronaca in tempo reale presentata con questa descrizione:

Per la prima volta nella storia della serie, Street Fighter 6 avrà la telecronaca in tempo reale! Stiamo collaborando con importanti personalità della FGC (Fight Game Community) per incorporare le loro voci direttamente nel gioco. Ti sembrerà di assistere a un vero torneo dal salotto di casa tua! Prossimamente annunceremo altri commentatori. Street Fighter 6 uscirà nel 2023!

Il trailer ha rivelato anche la finestra di lancio per PS5 e PS4, per ora un generico 2023.