Street Fighter 6 arriverà nel 2023 anche su Xbox Series X/S e PC

Capcom ha fornito ieri una prima occhiata a Street Fighter 6, che sarà lanciato su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel 2023.

Il filmato di ieri ha mostrato Jamie, Luke, Chun-Li e Ryu impegnati nelle tipiche lotte urbane della serie su uno sfondo molto newyorkese.

Inizialmente, Capcom non ha comunicato se Street Fighter 6, come il suo predecessore, rimarrà un'esclusiva della console PlayStation ma a quanto pare non sarà così.

Street Fighter 6, infatti, sarà lanciato anche su PC via Steam e su Xbox Series X/S oltre che sulle piattforme di Sony, come conferma lo stesso trailer di Capcom.

Le console di Microsoft non erano state inizialmente rivelate durante la trasmissione State of Play di PlayStation di ieri sera.

Fonte: Eurogamer.net.