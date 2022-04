Streets of Rage, il film è in lavorazione e sarà adattato dal creatore di John Wick

Il film di Sonic The Hedgehog 2 è stato un vero successo che ha stabilito il porcospino blu di SEGA come uno dei personaggi più importanti del mainstream contemporaneo. Il leggendario personaggio del mondo dei videogiochi è riuscito a tenere testa a supereroi e franchise di alto livello e la società vuole puntare tutto con ulteriori film e diversi medium.

Ora i piani di SEGA includono un altro franchise, poiché sembra che un film di Streets of Rage sia in lavorazione. Non solo, ma secondo quanto riportato sarà nelle mani di un esperto d'azione: Derek Kolstad, uno dei creatori del franchise di John Wick.

La mano di Kolstad sarà la chiave per la scrittura della sceneggiatura e anche per la costruzione delle sequenze di combattimento. La sua presenza è un chiaro segnale per garantire la qualità delle scene d'azione di questo film.

Streets of Rage si unisce all'attuale tendenza che si concentra sull'adattamento di franchise e marchi di successo nel campo dei videogiochi. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in futuro su questo nuovo progetto in via di sviluppo.

Fonte: Kotaku