Stuntfest: World Tour torna a mostrarsi in un nuovo trailer, closed beta disponibile su Steam

Stuntfest World Tour è stato annunciato a giugno e finora abbiamo visto un trailer che sostanzialmente è stato accolto bene: stiamo parlando di gare che combinano l'azione acrobatica mentre i giocatori possono iniziare in macchina, ma nel frattempo possono saltare fuori dei loro veicoli per prendere il volo e planare attraverso una specifica sezione della mappa.

"Stuntfest è un mix adrenalinico fra una gara di velocità e uno sport estremo, con un meccanismo di espulsione mirato unico. 18 giocatori si affrontano in una competizione a eliminazioni in varie modalità snervanti. L'obiettivo? Brillare agli occhi del pubblico e vincere il festival! I personaggi si trasformano in proiettili viventi, espulsi dai veicoli e catapultati a centinaia di metri di distanza" si legge nella descrizione del gioco.

Il giocatore mantiene il controllo mentre manovra il proprio personaggio, percorrendo in volo ampie distanze e schiantandosi contro ostacoli imprevedibili. In aria, può sfruttare tutta una serie di gadget bizzarri per raggiungere delle scorciatoie segrete e ribaltare le sorti della gara all'ultimo secondo. Ma la cosa migliore è che può riprendersi da un salto alto e tuffarsi in picchiata sul veicolo che lo segue. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Stuntfest World Tour non ha ancora una data di uscita, ma tra oggi e domani sarà possibile iscriversi per provare a partecipare alla closed beta. Trovate tutti i dettagli sulla pagina Steam del gioco.