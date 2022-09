Suikoden in nuove immagini che mettono in evidenza i netti miglioramenti grafici dell'edizione remaster

Mentre continua l'attesa per i presunti revival di titoli come Silent Hill e Metal Gear Solid, è stato confermato che un altro amato franchise di Konami sta per tornare. Al TGS 2022, la società giapponese ha presentato Suikoden 1 e 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, una compilation rimasterizzata dei primi due capitoli dell'amata serie di giochi di ruolo che migliorerà i titoli originali in vari modi.

I miglioramenti visivi saranno, ovviamente, tra questi, e mentre abbiamo già avuto un assaggio del salto grafico previsto con la rimasterizzazione, Konami ha fatto ulteriore luce su quanto sarà grande questo salto tecnico.

Su Twitter, la società ha condiviso un'immagine della remaster e l'ha messa a confronto con la stessa immagine della versione originale del 1995, mostrando i significativi miglioramenti in vari aspetti, tra cui l'illuminazione, i dettagli dell'ambiente, la risoluzione widescreen, gli effetti di sfondo, gli sprite dei personaggi e altro ancora.

Here is a before and after shot of Suikoden I&II HD Remaster in development compared to the original PlayStation version from 1995!🔙🔜



The completely redesigned graphics allow players to fully immerse themselves in the world and storyline.🤩#Suikoden pic.twitter.com/F1wHGAByMO