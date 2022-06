Summer Game Fest tornerà nel 2023 e sarà un evento fisico e digitale

Il Summer Game Fest terrà testa all'E3 quando entrambi gli show si svolgeranno come eventi fisici nel giugno 2023.

L'organizzatore e conduttore dell'evento Geoff Keighley ha fatto questo annuncio alla fine del Summer Game Fest di quest'anno, che è stato trasmesso in livestream ieri sera.

Nell'elencare i restanti showcase previsti nei prossimi giorni, oltre ai suoi futuri eventi Gamescom Opening Night Live ad agosto e The Game Awards a dicembre, Keighley ha annunciato che il Summer Game Fest del prossimo anno sarà sia digitale che di persona "per riunire la community dei videogiochi".

Al momento non sono state fornite date per il Summer Game Fest 2023.

L'annuncio segue di pochi giorni quello del presidente e amministratore delegato dell'ESA, Stan Pierre-Louis, che ha dichiarato al Washington Post che l'E3 tornerà come evento fisico e digitale nel giugno 2023. Anche in questo caso, non sono ancora state fornite date specifiche.

Il Summer Game Fest è iniziato nel 2020, come alternativa digitale all'E3 dopo che la diffusione della pandemia di coronavirus ha portato alla cancellazione dell'evento.

L'anno scorso, i due eventi si sono svolti fianco a fianco, comprendendo una serie di eventi solo digitali, mentre quest'anno Keighley ha avuto libero sfogo sugli annunci dei giochi a causa della decisione dell'ESA di cancellare ancora una volta l'E3, sia come evento in persona che solo online.

Il Summer Game Fest di ieri sera ha presentato quasi 40 giochi, tra cui nuovi annunci come Flashback 2, Goat Simulator 3 e il remake di The Last of Us.

Fonte: Gamesindustry.biz.