Summer Game Fest è in arrivo e un trailer prepara i fan alle world premiere dell'evento

Il Summer Game Fest tornerà anche quest'anno e il creatore dello show, Geoff Keighley, ha deciso di preparare i fan all'importante evento che si terrà il 9 giugno con un nuovo trailer.

Come detto in precedenza da Keighley, del Summer Game Fest non faranno parte solamente eventi "tipici" come il recente State of Play o l'imminente show di Xbox e Bethesda, ma ci sarà anche un vero e proprio evento spettacolo che si potrà seguire alle ore 20 del 9 giugno.

Nel trailer condiviso, possiamo vedere le world premiere mostrate nelle precedenti edizioni e quello che possiamo aspettarci dalla prossima edizione dello show.

Tra le world premiere, ad esempio, ci sarà la campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, scene di gameplay di The Callisto Protocol e daremo un nuovo sguardo a Gotham Knights.

Che ne dite? Seguirete il Summer Game Fest quest'anno?

Fonte: YouTube.