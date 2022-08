Sunday Gold il gioco di avventura punta e clicca a turni ha una data di uscita e un nuovo trailer

Tramite un comunicato stampa, Team17 e BKOM Studios, in collaborazione con CMF, annunciano che l'avventura distopica Sunday Gold arriverà su PC il 13 settembre 2022.

Combinando un'elegante grafica in stile fumetto e un'animazione ispirata a un concept visivo sviluppato dagli artisti di VOLTA, con intricati combattimenti a turni e rompicapi da risolvere, Sunday Gold catapulta i giocatori in una desolata Londra degli anni '70, dove il crimine è ai massimi livelli, i problemi infestano le strade e l'élite corrotta è in ritardo per la sua sanguinosa punizione.

Unendo il classico gioco di avventura punta e clicca con enigmi in stile escape-room e combattimenti a turni, Sunday Gold segue le storie di Frank (alias "The Vengeful Ex-Con"), Sally (alias "The Activist") e Gavin (alias "The Disgruntled Ex Employee') mentre affrontano il misterioso CEO miliardario Kenny Hogan. I giocatori scambieranno il controllo tra l'improbabile trio, utilizzando i talenti individuali di ogni truffatore per hackerare terminali, scassinare serrature, sfondare porte e abbattere i cattivi. Qui potete dare uno sguardo al trailer che annuncia la data di uscita.

"Un tempo vivace e piena di vita, la città di Londra è ormai diventata un luogo lugubre e squallido. La disoccupazione e il vagabondaggio sono ai massimi storici. I confini etici vengono spinti oltre il limite e il milionario corrotto Kenny Hogan ha qualcosa di losco in mente. Sarà una banda raffazzonata di criminali, Frank, Sally e Gavin, a dover sventare i piani di Hogan e a farlo capitolare. Ma non è una missione facile e ci sarà giusto qualche ostacolo da affrontare lungo il percorso" recita la descrizione.