Sunsoft il ritorno! Il publisher giapponese annuncia giochi nuovi e remake

L'editore di giochi Sunsoft, meglio conosciuto in Occidente per titoli dell'era a 8 bit come Blaster Master, Batman e Fester's Quest, sta tentando di tornare alla pubblicazione e allo sviluppo di videogiochi.

La società recentemente ha delineato il suo piano per ripubblicare e far rivivere il suo catalogo di giochi classici, a partire da Ikki Unite, e le versioni degli amati giochi retrò Gimmick! e Ufouria per piattaforme moderne.

Sunsoft sta persino accennando a riportare Aero the Acro-Bat, il pipistrello antropomorfo apparso in un paio di giochi per SEGA Mega Drive e Super NES. Il primo gioco dell'editore con il nuovo piano, Ikki Unite, è una sorta di sequel di Ikki, un gioco arcade sulla rivolta di un villaggio agricolo giapponese medievale contro il suo signore feudale. Ikki Unite amplierà il gioco originale per giocatore singolo con il multiplayer online.

Oltre a ciò, ci sono molti giochi sviluppati e pubblicati da Sunsoft che sono stati dei cult in Giappone, ma non si sono mai fatti strada in Occidente. Il publisher spera di far rivivere anche quelli. Mentre Ikki Unite è sviluppato internamente da Sunsoft, altri titoli vengono sviluppati con l'aiuto di studi esterni.

Fonte: MP1ST