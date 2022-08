Super Mario 64: è Croc Legend of the Gobbos ad aver spianato la strada al gioco di Mario

Come è nato Super Mario 64? Ebbene spuntano interessanti retroscena sulla genesi del gioco. Sarebbe Croc: Legend of the Gobbos, un gioco platform 3D pubblicato nel 1997, ad aver spianato la strada a Super Mario 64. Jez San, fondatore di Argonaut Software ha raccontato questo aneddoto in un'intervista.

"Avevamo questa partnership a lungo termine con Nintendo e volevamo creare un gioco platform 3D per loro perché nessuno ne aveva fatto uno", ricorda San, "così lo abbiamo inventato". Argonaut dubitava che Nintendo avrebbe concesso loro il permesso di usare Mario, quindi decisero di usare invece Yoshi. Hanno progettato un gioco chiamato Yoshi Racers e “lo abbiamo mostrato a Miyamoto e lui l'ha adorato e ha pensato che fosse fantastico. Ma poi ha cambiato idea".

La cosa interessante è che San afferma che "quello che abbiamo mostrato loro assomigliava molto a quello che hanno fatto in seguito per Mario 64". Dopo diverso tempo San ha incontrato Miyamoto dove questi ha detto: "Mi dispiace non aver finito per fare quel gioco con voi, ma grazie per averci dato la direzione per Mario 64".

Argonaut voleva ancora sviluppare questo gioco, per cui in seguito hanno creato la propria storia con personaggi inediti. Ciò ha portato alla nascita di Croc, un rettile verde che ha una notevole somiglianza con Yoshi. Croc: Legend of the Gobbos è stato un enorme successo per Argonaut, con un sequel dopo due anni dalla sua uscita. "Se avessimo avuto i finanziamenti prima, Croc avrebbe battuto Mario 64 sul mercato, perché eravamo molto avanti", ha affermato San. "Ci lavoravamo da quattro anni, ma Nintendo ha risorse illimitate e hanno fatto loro il primo passo".

Fonte: GamesRadar