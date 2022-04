Super Mario Bros il film è stato rinviato al 2023

Il film di Super Mario Bros. è stato rinviato e ora verrà lanciato nei cinema il prossimo aprile.

Lo stesso creatore di Mario Shigeru Miyamoto ha annunciato il rinvio tramite l'account Twitter di Nintendo.

Le nuove date di lancio del film sono il 7 aprile (in Nord America) e il 28 aprile (in Giappone).

"Qui è Miyamoto", ha scritto Miyamoto. "Dopo aver consultato Chris-san, [il produttore dei Minions Chris Meledandri], io e il mio partner di Illumination, per il film di Super Mario Bros., abbiamo deciso di spostare l'uscita mondiale nella primavera del 2023 - 28 aprile in Giappone e 7 aprile in Nord America. Mi scuso ma prometto che varrà la pena aspettare".

