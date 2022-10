Super Mario Bros. Il Film si mostra nel primo trailer ufficiale

Nintendo ha condiviso il primo trailer del suo film d'animazione su Super Mario con protagonista Chris-Pratt.

Annunciato nel 2018, Super Mario Bros. Il Film è una collaborazione tra Nintendo e la divisione di animazione Illumination di Universal Pictures. Il film vede Pratt alla guida di un cast all-star che include Jack Black nel ruolo di Bowser e Anya Taylor-Joy in quello della Principessa Peach.

Da quando i primi dettagli sul casting sono stati condivisi l'anno scorso, tutto è rimasto sostanzialmente tranquillo, ma il velo di segretezza è stato finalmente sollevato ora con il primo teaser trailer ufficiale.

Sebbene molti abbiano ipotizzato che Nintendo avrebbe sfruttato l'occasione per puntare i riflettori sulla versione di Mario interpretata da Pratt (una scelta di casting che si è rivelata alquanto controversa al momento dell'annuncio), l'iconico idraulico fa solo una fugace apparizione verso la fine del trailer, con Pratt che ha solo due battute di dialogo.

La maggior parte del filmato è invece dedicata all'assalto di Bowser, con un piccolo aiuto da parte di Kamek (doppiato da Kevin Michael Richardson) e di un esercito di Koopa. Altri volti familiari sono Toad e Luigi (Charlie Day) in fuga da uno sciame di Skeleton Koopas.

Nel complesso, si tratta di un primo sguardo promettente al film, con il trailer che riesce a introdurre un'interpretazione sorprendente del Regno dei Funghi che è allo stesso tempo familiare e del tutto diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto in precedenza nei giochi.

L'uscita di Super Mario Bros. Il Film - che vede nel cast anche Seth Rogen nel ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen in quello di Cranky Kong e Sebastian Maniscalco in quello di Spike - è prevista per il 7 aprile del prossimo anno.

Fonte: Eurogamer.net.