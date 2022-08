Super Mario Bros. chi? Prima del film Bob Hoskins non ne sapeva assolutamente nulla

È grazie al lavoro d'archivio svolto dal team di All The Right Movies che l'incredibile Super Mario Bros. torna a far parlare di sé, a quasi trent'anni dalla sua uscita. Realizzato nel 1993 e ricordato come uno dei primi adattamenti cinematografici di videogiochi, e probabilmente uno dei più insoliti, Super Mario Bros. il film potrebbe non averci ancora svelato tutti i suoi segreti.

Il merito va quindi alle squadre di All The Right Movies di aver ritrovato una vecchia intervista a Bob Hoskins dalla quale rivela che il famoso attore non sapeva di recitare in un film tratto da un videogioco...mentre lui stesso incarnava il personaggio di Mario.

Mentre il trailer ufficiale rilevava la necessità di specificare che non si trattava di un gioco, essendo il titolo Nintendo già molto popolare all'epoca, l'attore Bob Hoskins non sapeva proprio nulla del gioco. Nel breve estratto del video trasmesso in questo tweet, il comico britannico racconta quanto fosse sconcertato quando ha appreso questo elemento grazie ai suoi figli.

BOB HOSKINS with a sobering thought after finding out the Super Mario Bros. (1993) film was based on a video game. pic.twitter.com/UiP3KtOFVI — All The Right Movies (@ATRightMovies) August 16, 2022

Ormai deceduto, Bob Hoskins ha incarnato molti ruoli nel cinema, ma la storia non dice se sia diventato un fan dei titoli Nintendo dopo l'uscita del film di Super Mario Bros.

