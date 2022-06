Super Mario il film completo al 75%. Critiche a Chris Pratt? 'Scompariranno una volta sentito'

A quasi trent'anni dal live-action, l'uomo baffuto più famoso del mondo dei videogiochi tenterà ancora una volta la fortuna sul grande schermo. Il film di Super Mario è stato un annuncio che ha sicuramente sorpreso i fan e, anche se manca ancora quasi un anno prima di vederlo, ci sono nuovi dettagli. Tra questi, il processo di creazione del film che si trova sulla strada giusta.

La decisione di scegliere l'attore Chris Pratt, famoso per ruoli come Peter Quill/Starlord in Guardiani della Galassia e Owen Grady nella serie Jurassic World, è stata alquanto controversa. Non tutti hanno visto chiaramente che era la persona giusta per interpretare l'idraulico italiano, che di solito è doppiato da Charles Martinet nei videogiochi.

Nonostante questo, Chris Meledandri, CEO di Illumination, la società incaricata di realizzare il film di Super Mario, è chiaro al riguardo. E così ha fatto sapere in un'intervista a Variety, facendo notare inoltre che il film è già pronto al 75%.

“Chris è stato scelto perché sentivamo che avrebbe potuto fare una grande interpretazione di Mario. E ora che abbiamo fatto circa 15 sessioni di registrazione e il film è finito per tre quarti, mi siedo qui e dico che adoro la sua interpretazione di Mario", ha detto Meledandri. "Considerando che ho un'eredità italoamericana, questa decisione di certo non offenderà italiani o italoamericani. Penso che andrà tutto bene. Soprattutto perché Chris Pratt ha lavorato sodo".

Fonte: Eurogamer