Super Mario, il film sarà una sorta di musical secondo un recente rumor

Proprio come i suoi giochi fino Nintendo sembra adottare lo stesso identico approccio con il film di Super Mario, ovvero non lasciar trapelare assolutamente nulla. A parte una finestra di lancio recentemente rinviata e programmata ora ad aprile 2023 e un cast vocale composto da Chris Pratt nei panni di Mario, Jack Black nei panni di Bowser e Charlie Day nei panni di Luigi, nessuno sa nemmeno di cosa parli il film. Fino ad ora (forse).

All'inizio di questo mese, un post su Reddit affermava di avere una sinossi generale del film, oltre a molti altri dettagli non confermati come personaggi aggiuntivi e persino la scena dei titoli di coda. La fuga di notizie suggeriva che Mario e Luigi useranno accenti di New York, Brooklyn e che il film è un musical, con diverse canzoni.

Non c'erano prove concrete per questo rumor, quindi non ci sarebbe nessun motivo particolare per crederci. Tuttavia il post è stato presto rimosso a causa di una richiesta di violazione di copyright, presumibilmente da parte di Nintendo o Illumination (lo studio di animazione dietro il film).

Ovviamente, ciò ha solo contribuito a pubblicizzare la fuga di notizie, poiché il post originale era già stato condiviso altrove su Reddit e altri forum. Per quanto riguarda il modo in cui queste informazioni potrebbero essere trapelate all'inizio, presumibilmente provengono da persone che hanno visto le proiezioni di prova del film.

Il noto insider Jeff Grubb teorizza la stessa cosa sul suo podcast GrubbSnax, dove ha letto l'intero post su Reddit. Aggiunge anche che trova credibile la fuga di notizie a causa del rinvio della data di uscita. "Probabilmente lo hanno mostrato per testare il pubblico e...probabilmente non sono molto contenti di questo", dice Grubb nel video qui sopra.

Se sia vero oppure no, non ci resta che attendere il 2023 quando questo film finalmente arriverà in tutte le sale cinematorgrafiche.

Fonte: The Gamer