Super Mario potrebbe avere un nuovo gioco 2D con una grafica 'sorprendente'

Secondo quanto riferito, un nuovo gioco 2D di Mario è in arrivo e, secondo il leaker del gioco, i giocatori potrebbero essere sorpresi dalla sua grafica.

Mario potrebbe aver iniziato nel mondo degli scroller 2D, ma in questi giorni lo possiamo di certo trovare ad esplorare mondi 3D, a sfidarsi in Smash Bros o a godersi una partita a golf. Ma la mascotte Nintendo potrebbe presto tornare alle sue origini.

Secondo l'insider di Nintendo Zippo, è attualmente in fase di sviluppo un nuovo gioco 2D di Mario. Il leaker afferma che il soprannome "New Super" non verrà utilizzato e descrive il gioco come "cosa a sé". Zippo afferma anche che presenterà un "nuovo stile artistico che sorprenderà alcune persone". Purtroppo, non ha spiegato esattamente perché, ma suggerisce una nuova entusiasmante direzione per la serie. Secondo quanto riferito, questo nuovo misterioso gioco sarà caratterizzato anche dal multiplayer online e vedrà il ritorno di Caposquadra Spike, un personaggio relativamente sconosciuto apparso per la prima volta nel gioco di Mario Bros Wrecking Crew del 1984, dove è stato il principale antagonista.

Per quanto riguarda la sua uscita, i fan possono aspettarsi di giocare a questo titolo di Mario 2D relativamente presto, dato che secondo il leaker è "molto avanti nello sviluppo" e "potrebbe essere completato presto". Il leaker aggiunge che dovrebbe uscire nel 2023 o 2024 e teorizza che Nintendo potrebbe puntare a lanciarlo insieme al film di Super Mario Bros, che uscirà nell'aprile 2023.

Come sempre stiamo parlando di rumor pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali: https://www.eurogamer.it/news-nintendo-direct-settembre-jeff-grubb-data-rumorverrà svelato qualcosa al tanto vociferato Nintendo Direct? Non ci resta che attendere.

Fonte: GamingBolt