Super Mario RPG Legend of the Seven Stars ha un concept per un remake fan made che è un autentico capolavoro

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars è un titolo che ha fatto sognare generazioni di giocatori. Sviluppato da Square a metà degli anni '90 per Super Nintendo, il titolo è una sapiente miscela dell'universo di Super Mario con i meccanismi ereditati da Chrono Trigger e Final Fantasy.

Regolarmente, i fan chiedono a gran voce il suo ritorno in un modo o nell'altro e il suo director, Chihiro Fujioka, ha affermato in precedenza di essere anche disponibile a creare un sequel. Ovviamente per adesso Nintendo non ha detto nulla su un eventuale ritorno del gioco, ma un fan ha colto la palla al balzo.

L'utente Twitter Finn ha creato il suo "remake" di Super Mario RPG. Si tratta di un progetto personale che non è destinato ad essere finito e pubblicato. Tuttavia attraverso il suo account l'artista ha condiviso alcuni screenshot di questo remake in modo da mostrare alle persone il suo aspetto. Non ci sono solo immagini, ma anche un breve video che mostra Mario vagare per una piccola porzione di terra mentre i Paratroopa svolazzano sulla sua testa.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Revisited some textures, models, and lighting for the pipehouse scene aswell. pic.twitter.com/2yXEpPSiXx — Finn (@huckori) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

First pass at encounter/battle system.. sorry had to reupload haha pic.twitter.com/aU6RkZ9DYT — Finn (@huckori) July 1, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come ha ribadito Finn, si tratta semplicemente di un concept e per fini legali il "remake" non verrà pubblicizzato. Ciononostante i fan dopo aver visto questo progetto vogliono ancora più fortemente un remake ufficiale del gioco. Nintendo li ascolterà? Solo il tempo ce lo dirà.

Fonte: Nintendo Life