Super Punch-Out!!, dopo 28 anni è stata scoperta una modalità per due giocatori

Gli amanti dei segreti dei videogiochi hanno qualcosa di nuovo per cui entusiasmarsi, dato che è stata scoperta una modalità nascosta per due giocatori in Super Punch-Out, 28 anni dopo la sua uscita su SNES.

Come spiegato da Unlisted Cheats - un account Twitter specializzato in "segreti dei videogiochi di cui nessuno ha mai sentito parlare fino ad ora" - la scoperta ha rivelato due codici cheat aggiuntivi.

Il primo sblocca una schermata di selezione degli stage che permette ai giocatori di affrontare qualsiasi combattente, compresi quelli dello Special Circuit, in una partita singola. È possibile accedervi dalla schermata del titolo di Super Punch-Out tenendo premuti Y e R sul controller 2 e poi premendo A o Start sul controller 1.

Le cose si fanno ancora più interessanti, tuttavia, quando si seleziona uno dei combattenti in questa schermata appena rivelata e poi, dalla pagina dei dettagli, si tengono premuti i pulsanti B e Y del controller 2 e si preme A o Start sul controller 1. In questo modo, un giocatore umano può prendere il controllo del personaggio avversario, normalmente guidato dalla CPU, utilizzando il secondo controller una partita con due giocatori.

Questo funziona con la versione Nintendo Switch Online di Super Punch-Out e altri riportano che questi codici funzionano anche con SNES Mini.

