Supermassive si racconta in una intervista

Durate un'intervista Pete Samuels, managing director di Supermassive Games, ha discusso della recente acquisizione da parte di Nordish Game, una compagnia danese. Supermassive è nota per i suoi titoli horror, come The Dark Pictures Anthology, il recente The Quarry e l’esclusiva PlayStation 5 Until Dawn.

L’intervista rivela molte informazioni per chi è curioso su cosa accadrà allo studio dopo l’acquisizione, ma uno dei punti più notevoli è sicuramente quando Samuels racconta i piani futuri dell’azienda. Sicuramente verrà seguita la prolifica traiettoria percorsa fin’ora con molteplici release annuali, con una roadmap che va a coprire i prossimi 5 o 6 anni.

I prossimi titoli, pur restando sempre nei mondi horror, cercheranno di portare innovazione e diversificazione fra generi, piattaforme e media. Samuels ha aggiunto che l’acquisizione non li nasconderà ma anzi gli darà forza. Considerandosi ancora indipendenti e, non essendo Nordisk Games un publisher, potranno scegliere tranquillamente su quali piattaforme rilasciare i loro titoli.

Fonte: Dualshockers