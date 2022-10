Switch 2 secondo Hideki Kamiya di PlatinumGames: 'spero che abbia ancora una modalità portatile'

Hideki Kamiya, vicepresidente di PlatinumGames, ha parlato della sua idea di Switch, rivelando che la portabilità è stato l'elemento essenziale che lo ha fatto innamorare della macchina di Nintendo.

Parlando con VGC, Kamiya ha detto che spera che Nintendo mantenga l'approccio ibrido console domestica/portatile. "Personalmente, si tratta di una preferenza molto orientata allo stile di vita, ma al momento mi sembra davvero difficile 'sedermi' davanti alla TV e giocare", ha detto Kamiya.

"Mi sdraio e gioco in modalità portatile e mi piace giocare in questo modo, e questo è il motivo principale per cui mi piace Nintendo Switch. Quando arriverà il nuovo hardware che Nintendo deciderà di lanciare, personalmente spero che abbia ancora questo elemento portatile, in modo che possa supportare il mio stile di giocare mentre sono sdraiato!".

Platinum ha creato diversi titoli per Nintendo Switch, tra i quali Astral Chain e l'imminente Bayonetta 3. Una manciata di altri giochi dello studio sono arrivati sulla piattaforma, con le versioni Switch di Bayonetta 1 e 2, The Wonderful 101 e Nier: Automata.

Molti giocatori sembrano essere d'accordo con Kamiya, dato che Switch è stato un successo dalla sua uscita nel marzo 2017. Al momento, la console si trova nella top five delle più vendute di tutti i tempi, dietro solo a PlayStation 2, Nintendo DS, Game Boy/Game Boy Color e PlayStation 4.

Non si sa molto del prossimo hardware di Nintendo, che ha sempre dichiarato di non avere intenzione di lanciare il tanto vociferato "Switch Pro". Per quanto riguarda il futuro, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha dichiarato che l'azienda sta lavorando duramente per evitare gli stessi errori commessi durante la transizione da Wii a Wii U e da DS a 3DS. Alla fine dello scorso anno, Furukawa ha confermato, in occasione di un Q & A sui risultati finanziari di Nintendo, che l'azienda stava ancora discutendo il concept e i tempi per la sua macchina di nuova generazione.

Fonte: IGN.