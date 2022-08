Switch 2 o Pro? Nintendo non ha in programma nessun nuovo hardware per questo anno fiscale

Da tempo si parla di un possibile arrivo di un nuovo modello di Nintendo Switch e, proprio ieri, un leak ha suggerito che Switch 2 o Pro potrebbero essere annunciati entro sei mesi.

Tuttavia, sembra che la grande N non abbia in programma nessun nuovo hardware per questo anno fiscale, che finirà il 31 marzo 2023.

Per ora Nintendo non avrebbe alcun piano per il lancio di un nuovo Switch e la notizia proviene da un'intervista di Nikkei con il pesidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Takashi Mochizuki di Bloomberg ha tradotto l'intervista e ha pubblicato un tweet in cui si legge:

"Nikkei: non ci sarà nessun nuovo hardware Nintendo per questo anno fiscale, che terminerà a marzo 2023. Non è chiaro se questa parte dell'articolo provenga dall'intervistatore o da quanto dichiarato dal presidente di Nintendo, intervistato da Nikkei per l'articolo".

Nikkei: there will be no new Nintendo hardware this fiscal year, which ends in March 2023. Not immediately clear whether that part of the article is from Nikkei's own reporting or what Nintendo President, who Nikkei interviewed for the story, said. https://t.co/HJVqk9Kbef