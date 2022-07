Switch 2 o Switch Pro qualcosa si muove? Nintendo registra il marchio 'NSW'

A quanto pare, quello di Donkey Kong non è l'unico marchio registrato da Nintendo di recente.

Come riportato su ResetEra, l'azienda giapponese ha da poco registrato il marchio "NSW" in Europa. VGC sottolinea come questo sia comunemente usato come per abbreviare il nome di Switch.

Sebbene alcuni fan abbiano ipotizzato che potrebbe trattarsi di un nuovo approccio al marketing di Switch, del servizio di riparazione Switch recentemente lanciato in Giappone o di indizi per una nuova console, lo scenario più probabile potrebbe essere che Nintendo stia semplicemente cercando di proteggere la sua proprietà intellettuale.

Ciò consentirebbe di intraprendere azioni legali contro i prodotti che utilizzano "NSW" (invece di "Switch") e che non sono autorizzati.

La categoria in cui è stato depositato il marchio è quella dei beni e servizi, con specifico riferimento ai "programmi di gioco elettronici" e ai "videogiochi".

Come già accennato, da poco Nintendo ha depositato un "nuovo" marchio per la serie Donkey Kong, anche se sembra solo un "aggiornamento".

Fonte: Nintendolife.