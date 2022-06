Switch 2: secondo Reggie Fils-Aimé la transizione alla prossima console sarà 'una sfida importante' per Nintendo

Mentre Sony e Microsoft hanno già lanciato le loro console next-gen, i fan di Nintendo stanno cercando di capire quando arriverà il successore del popolarissimo Switch.

Prima o poi, la grande N lancerà la sua prossima console ma, secondo l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé, la transizione sarà una "sfida importante" per il colosso videoludico.

In un'intervista con Cnet, Reggie Fils-Aimé ha detto: "Nintendo afferma di ritenere che Switch sia ancora a metà del suo ciclo vitale. Se questo è vero, è chiaro che l'azienda sta pensando a cosa fare nei prossimi cinque anni per continuare a dare slancio alla console. Tutto ciò che si può fare è guardare agli esempi del passato, sia di Nintendo che di altri operatori del settore. Gli aggiornamenti di metà ciclo hanno fatto parte del percorso".

"Ora è necessario aggiungere altre sfide, come la scarsità di chip, l'interruzione della catena di fornitura e altro. Ma certamente l'azienda deve pensare a come mantenere lo slancio per Switch in modo che sia una piattaforma vivace per altri cinque anni".

"[Nintendo] ha anche accennato di recente, nei suoi risultati finanziari, alla necessità di riflettere a fondo su come passare da Switch alla piattaforma successiva prendendo una serie di decisioni ben ponderate. Passare da una piattaforma di grande successo alla successiva piattaforma di grande successo... si può affermare che è stato fatto solo poche volte nell'industria dei videogiochi. Sony, dalla PlayStation originale alla PlayStation 2, è chiaramente passata da un punto di forza all'altro. Nintendo, dalla famiglia di console Gameboy al Nintendo DS. Da allora non è stato più fatto, a mio avviso, nel settore. Per Nintendo passare con successo da Switch a ciò che verrà dopo sarà una sfida importante".

Fonte: Cnet.