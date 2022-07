Switch 2 e le recenti spese hardware di Nintendo: il presidente Shuntaro Furukawa prova a fare chiarezza

Proprio la scorsa settimana abbiamo notato che Nintendo ha speso una notevole quantità di denaro in materie prime nell'anno fiscale 2022. Si tratta di una cifra più che doppia rispetto a quella spesa nel 2019, anno in cui Nintendo ha lanciato sia Switch Lite che il rinnovato Switch base.

Cosa mai potrebbe spingere Nintendo a spendere più del doppio delle cifre del 2019 per le materie prime nel 2022? In molti hanno subito pensato a una nuova console.

Durante l'ultima riunione degli azionisti di Nintendo, l'azienda ha affrontato la situazione delle materie prime. Nintendo ha parlato della scarsità di questi materiali e della necessità di assicurarsi gli elementi molto prima rispetto al passato. Inoltre, Nintendo sta accumulando materie prime per evitare problemi in futuro. Per quanto riguarda l'utilizzo di queste materie prime al di là di Switch, Nintendo non ha fatto troppa chiarezza.

Il presidente della grande N Shuntaro Furukawa ha detto: "A causa delle tensioni in termini di domanda e offerta di componenti per semiconduttori, dobbiamo prepararci alla produzione assicurando le scorte di materie prime e parti di ricambio prima di quanto non fosse in precedenza. La prima ragione dell'aumento è che ora abbiamo più scorte di materie prime rispetto al passato".

Le parole del presidente di Nintendo sembrano focalizzate sull'approviggionamento di materiali per l'attuale Switch, ma nulla esclude che le risorse acquistate possano essere usate per una nuova console o uno Switch Pro.

Fonte: GoNintendo.