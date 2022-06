Switch: in UK la piaga del Joy-Con Drift affliggerebbe due controller su cinque

Un nuovo report dell'ente britannico di controllo dei consumatori Which? ha affermato che due controller Joy-Con su cinque della versione originale di Switch sono affetti dal problema noto come Joy-Con Drift.

Sin dal suo lancio nel 2017, Switch ha dovuto far fronte a numerose lamentele relative al problema dei controller Joy-Con, che hanno portato a cause e persino a richieste di indagine da parte dell'UE dopo aver ricevuto più di 25.000 reclami da numerosi Paesi. Le segnalazioni sono state abbastanza significative da indurre il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa a scusarsi per il problema nel 2020.

Più di recente, un report di Kotaku ha affermato che Nintendo of America ha ricevuto "migliaia" di Joy-Con difettosi ogni settimana al culmine dei problemi e ora l'ente britannico Which? ha condiviso i propri risultati sulla gravità del problema, affermando che due controller su cinque (40%) dello Switch originale sono affetti dal Joy-Con Drift.

Le conclusioni di Which? si basano sui risultati di un sondaggio online condotto a marzo, a cui hanno partecipato 919 adulti britannici possessori di Switch. Sei partecipanti su 10 (57%) hanno dichiarato di aver iniziato a riscontrare problemi di drift entro il primo anno di possesso di Switch e circa un quarto di questi (26%) ha contattato Nintendo per una sostituzione o una riparazione. Di questi, a uno su cinque (19%) non è stata offerta una sostituzione o una riparazione gratuita.

In un secondo filone della sua indagine Which? ha condotto una serie di test di durata sui Joy-Con, progettati per replicare sei, 12 e 18 mesi di utilizzo. I risultati confermano che nessuno dei controller testati ha mostrato il problema, il che potrebbe essere dovuto semplicemente al fatto che rientrano nel 60% dei controller senza problemi. Tuttavia, l'azienda fa notare che i risultati potrebbero anche essere dovuti al fatto che i test di durata non tengono conto dei rischi quotidiani presenti in casa, come polvere e briciole.

A seguito della sua indagine, l'ente chiede a Nintendo di commissionare un'indagine indipendente sulle cause del Joy-Con Drift e di rendere pubblici i risultati e gli esiti. Chiede inoltre a Nintendo di impegnarsi a riparare o sostituire in modo "gratuito" tutti i controller Joy-Con venduti nel Regno Unito che hanno sviluppato il problema dal 2017 e di promuovere il programma in modo che tutti i consumatori interessati siano a conoscenza dell'assistenza gratuita.

"La nostra ricerca mostra che i problemi continuano ad affliggere i possessori di Nintendo Switch, ma troppo spesso si trovano a pagare per sostituire i controller difettosi o a dover affrontare una lotteria quando contattano Nintendo per l'assistenza", ha dichiarato Rocio Concha, direttore di Which? per le politiche e l'advocacy.

In una dichiarazione fornita a Which? in risposta al suo report, Nintendo ha affermato: "La percentuale di controller Joy-Con per i quali sono stati segnalati problemi con lo stick analogico in passato è piccola, e abbiamo apportato continui miglioramenti allo stick analogico Joy-Con dal suo lancio nel 2017".

"Ci aspettiamo che tutto il nostro hardware funzioni come progettato", ha proseguito il comunicato, "e, se qualcosa non dovesse raggiungere questo obiettivo, incoraggiamo sempre i consumatori a contattare l'assistenza clienti Nintendo, che sarà lieta di risolvere apertamente e con clemenza qualsiasi problema dei consumatori relativo agli stick analogici dei controller Joy-Con, anche nei casi in cui la garanzia potrebbe non essere più valida".

Fonte: Eurogamer.net.