Switch soffre le alte temperature e Nintendo ve lo ricorda ancora una volta

Siamo in estate e per molti posti significa che fa molto caldo. In effetti, diverse città europee hanno riportato le loro temperature più calde di sempre. Di certo non ne è esente il nostro Paese che sta affrontando una serie di ondate di grande caldo.

Ora il canale di supporto ufficiale di Nintendo ha emesso il proprio avviso per gli utenti di Nintendo Switch. Sebbene lo Switch disponga di sistemi per prevenirne il surriscaldamento, queste ondate di calore da record possono comunque rivelarsi problematiche perchi gioca.

"Se usi Nintendo Switch in un luogo caldo, la temperatura dell'unità principale potrebbe aumentare. Usalo in un luogo tra 5 e 35°C", ha scritto Nintendo su Twitter. "Inoltre, se le porte di aspirazione e scarico sono bloccate, la temperatura dell'unità principale potrebbe aumentare. Sarà bene migliorare l'aria intorno alle porte di aspirazione e scarico".

"Se la temperatura dell'unità principale diventa troppo alta, potrebbe spegnersi automaticamente per proteggere l'unità principale", ha aggiunto Nintendo. "Quando giochi in modalità TV, installa il Nintendo Switch Dock in un luogo dove il calore non viene trattenuto".

Ricordatevelo!

Fonte: Kotaku