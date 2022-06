Syberia: The World Before per PS5 e Xbox Series X/S ha una data di uscita

Già disponibile dal 18 marzo su PC, Syberia: The World Before si è rivelata una grande avventura con un universo altrettanto affascinante.

Ora ci sono buone notizie per chi purtroppo non ha ancora avuto modo di giocarci, perché il titolo di Microids e Koalabs uscirà il prossimo novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, invece, non arriveranno prima del 2023.

C'è un'altra buona notizia per collezionisti incalliti perché la produzione francese avrà diritto anche a un'edizione fisica da collezione su PC e piattaforme next-gen di Sony e Microsoft. Nell'edizione da collezione oltre al gioco, la versione conterrà un'action figure di Kate e Dana, un carillon, un artbook, una scatola da collezione, uno steelbook, una mappa di Vaghen, un set di cartoline, una litografia esclusiva, e una colonna sonora in formato digitale.

