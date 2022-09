SYNDUALITY ci trasporta in un mondo distopico tra mech, IA e una pioggia letale nel primo trailer gameplay

Tra gli annunci dello State of Play c'è spazio anche per il reveal di SYNDUALITY, un gioco tra mech e IA tutto da scoprire nel primo trailer gameplay.

Ecco la descrizione ufficiale:

Parti per una coinvolgente avventura ambientata in un futuro distopico insieme a Magus, il tuo compagno di viaggio IA, ed esplora il mondo post-apocalittico di Amasia. Lotta con il tuo mech per ottenere risorse, evita la pioggia e riconquista il territorio perduto dall'umanità, in un futuro dove umani e IA dovranno trovare un modo per collaborare.

Il progetto ha una finestra di lancio fissata al 2023.