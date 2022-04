Syphon Filter su PS4 e PS5 grazie a PlayStation Plus Premium? Spunta un rating

Come è noto, a giugno di quest'anno verrà lanciata la nuova versione del servizio in abbonamento PlayStation Plus, che si compone in totale di tre diversi livelli con relativi contenuti.

Il livello Premium del nuovo PlayStation Plus include, tra le altre cose, un'ampia libreria di numerosi classici PlayStation. Come indicano le attuali classificazioni per età della Corea del Sud, i vari titoli Syphon Filter offerti sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 potrebbero essere tra i titoli classici offerti.

In totale ci sono quattro giochi valutati per età: Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan’s Shadow. Il primo Syphon Filter è stato lanciato per PS1, proprio come il suo successore Syphon Filter 2. Tuttavia, Syphon Filter: Dark Mirror e Syphon Filter: Logan's Shadow sono stati pubblicati per PSP.

Secondo i leaker e gli addetti ai lavori di Oops Leak, il successore spirituale di Syphon Filter è attualmente in fase di sviluppo con il nome in codice "Project Propaganda" presso Sony Bend Studio. Attualmente le informazioni dell'account Twitter non sono ancora state confermate.

Fonte: Eurogamer