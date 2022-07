System Shock Remake, Gungrave G.O.R.E e altri giochi Prime Matter saranno giocabili alla Gamescom

Negli ultimi giorni diverse aziende hanno confermato la loro presenza alla Gamescom 2022. Tra queste troviamo ad esempio Xbox, 505 Games, Bandai Namco e Ubisoft: tuttavia all'elenco delle società che presenzieranno l'evento si aggiunge anche Prime Matter, il publisher dietro diversi giochi tanto attesi come System Shock Remake.

Il publisher ha già anticipato alcuni dei contenuti che verranno discussi in fiera. Come potete già immaginare, il già citato System Shock Remake avrà un certo risalto, sebbene l'editore mostrerà anche qualcosa di Gungrave G.O.R.E, The Last Oricru oltre ad un nuovo gioco di ruolo non ancora annunciato.

Su questo misterioso gioco non sappiamo ancora nulla, ma Prime Matter condivide una prima descrizione: "Un gioco di ruolo stilistico e davvero originale ambientato in una futura metropoli post-apocalittica". Per saperne di più su questo gioco, dovremo attendere che il publisher faccia la sua presentazione durante la Gamescom 2022, che si terrà dal 24 al 28 agosto.

Noi di Eurogamer seguiremo l'evento pertanto rimanete sintonizzati con noi per saperne di più.

Fonte: Koch Media