Tactics Ogre: Reborn è stato classificato in Australia ma Square Enix non ha ancora riconosciuto il progetto

Tactics Ogre: Reborn continua a essere uno dei segreti più strani dell'industria, con un'importante fuga di notizie la scorsa settimana che ha rivelato elementi chiave del progetto.

Ora il rifacimento del gioco di ruolo strategico è stato classificato in Australia, ma Square Enix non ha ancora riconosciuto ufficialmente il titolo.

L'annuncio è stato pubblicato per la prima volta su Twitter dall'analista Wario64 e, sebbene non ci dica nulla che non sapessimo già (tranne, forse, che il gioco sarà classificato M), aumenta la probabilità di vedere un vero e proprio reveal del titolo in un futuro non troppo lontano.

Tactics Ogre: Reborn è basato sulla versione PSP di Tactics Ogre: Let us Cling Together e sarà caratterizzato da una grafica, un gameplay e delle cutscene completamente doppiate e migliorate, oltre a numerosi miglioramenti tecnici.

Che ne pensate?

Fonte: Pushsquare.