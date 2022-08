Tactics Ogre: Reborn ha una data di uscita e si mostra in un nuovo trailer

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer che ha rivelato la data di uscita ufficiale di Tactics Ogre: Reborn.

In arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC via Steam il titolo sarà lanciato l'11 novembre 2022. La data di uscita era già trapelata il mese scorso tramite un annuncio su PSN. Inoltre, il gioco riceverà una versione fisica su PS4, PS5 e Switch.

Il nuovo trailer offre una panoramica del gameplay e dei sistemi di gioco che i giocatori potranno sperimentare. Il gameplay rispecchia i classici sistemi SRPG insieme a moderni aggiornamenti per portare il titolo a nuovi giocatori.

Tactics Ogre fa parte della serie Ogre Battle, iniziata nel 1993 con Ogre Battle: The March of the Black Queen. Tuttavia, molti fan ricordano il secondo titolo, Tactics Ogre: Let Us Cling Together, che ha introdotto gli amati sistemi RPG tattici. Questo titolo è stato portato su PSP nel 2010, ma da allora la serie Ogre Battle è sparita dai radar.

Tactics Ogre: Reborn presenta un design di gioco aggiornato, cutscene completamente doppiate, grafica e audio migliorati. I giocatori potranno immergersi nel mondo e negli intrighi di Tactics Ogre attraverso questa avventura aggiornata.

Fonte: YouTube.