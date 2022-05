Take-Two: gli azionisti hanno approvato l'acquisizione di Zynga

Gli azionisti di Take-Two Interactive e Zynga hanno votato per approvare l'imminente acquisizione da 12,7 miliardi di dollari dell'editore di casual game. Di conseguenza, l'acquisizione dovrebbe essere finalizzata entro lunedì 23 maggio e le azioni di Zynga cesseranno di essere negoziate in borsa dopo la chiusura del mercato oggi 20 maggio 2022.

In una dichiarazione, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha ringraziato gli azionisti per il supporto all'acquisizione e ha affermato che la fusione con Zynga "sarà trasformativa per la nostra azienda poiché creeremo un portafoglio potente e diversificato di titoli leader del settore, diventando anche un leader nei giochi per dispositivi mobile"

Il CEO di Zynga, Frank Gibeau, ha aggiunto che Zynga spera di "combinare l'esperienza free-to-play di Zynga e la piattaforma mobile di prossima generazione con le migliori capacità e le rinomate proprietà intellettuali di Take-Two".

Attualmente, i giochi per dispositivi mobile con le migliori prestazioni di Take-Two sono Two Dots e Top Eleven, titoli i cui studi sono stati recentemente acquisiti per molto meno rispetto a Zynga. Con oltre 4 miliardi di giochi scaricati, il catalogo di Zynga include FarmVille, CSR Racing, Empires & Puzzles, Merge Dragons, Harry Potter: Riddles and Spells, Game of Thrones: Slots Casino e Zynga Poker.

Fonte: PSU