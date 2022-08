Take-Two prevede di guadagnare metà delle entrate dai giochi mobile di Zynga nel 2022

L'editore Take-Two ha pubblicato il primo rapporto finanziario per l'anno fiscale da quando ha acquisito Zynga. Lo sviluppatore ed editore di giochi per dispositivi mobile si è infatti fuso con la società madre di Rockstar.

Ora sembra che l'azienda guardi al futuro dei giochi mobile con molta ambizione. Tanto che stimano che quasi la metà delle loro vendite quest'anno proverrà dai giochi per dispositivi mobile.

È vero che il mercato dei titoli per smartphone può giocare un ruolo enorme nel futuro di Take-Two, ma l'azienda non possiede solo una fetta di questo settore. Le vendite nette di Take-Two per il trimestre sono aumentate del 41% rispetto all'anno precedente, in gran parte grazie ovviamente a Zynga.

La spesa per consumi ricorrenti è aumentata del 48% e ha rappresentato il 73% di quel totale, ancora in gran parte grazie a Zynga, sebbene anche NBA 2K22 e Tiny Tina's Wonderlands abbiano giocato un ruolo importante.

Inoltre, Take-Two prevede che Zynga rappresenti il 45% delle sue vendite nette totali per l'intero anno fiscale che terminerà a marzo 2023. A questo si adeguano 2K che rappresenterebbe il 37%, Rockstar il 17% e Private Division il restante 1%.

