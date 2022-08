Take-Two Interactive ha 8 remake/remaster in sviluppo

Take-Two ha condiviso i propri dati finanziari e ha dichiarato di avere in cantiere otto titoli della vecchia guardia tra remake, versioni rimasterizzate e porting. Alcuni di questi sappiamo già quali sono, ma i giocatori hanno ipotizzato che tra loro ci siano Bully, Red Dead Redemption o GTA IV.

Uno di questi otto giochi come sappiamo sarà Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition per dispositivi mobile. Oltre a questo ricordiamo i remake di Max Payne e Max Payne 2 che saranno venduti in bundle per PC e console next-gen.

Nella conferenza Take-Two ha dichiarato che questo numero di remake, versioni rimasterizzate e porting non include sequel, pertanto i giochi che subiranno questo trattamento sono ancora un mistero. Tuttavia, la società ha menzionato di essere al lavoro per portare alcuni titoli mobile su console o PC. Tra questi potrebbero esserci Farmville, Merge Dragons e Words With Friends.

Nelle notizie correlate, Take-Two ha parlato anche di GTA 6, titolo attualmente in via di sviluppo: il gioco per il CEO Strauss Zelnick "sarà un punto di riferimento creativo per la serie, per il settore e per tutto l'intrattenimento.

Fonte: PlayStation Life Style