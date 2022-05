Take-Two ha in programma il lancio di otto remaster entro il 2025

Take-Two Interactive prevede di lanciare otto remaster di giochi entro il 2025. La società lo ha rivelato nel suo ultimo report finanziario, sebbene non siano state fornite informazioni specifiche sui giochi. Naturalmente, questa notizia porterà a speculazioni, in particolare per i fan di Rockstar Games. Lo studio ha un sacco di fantastici titoli che potrebbero ricevere il trattamento di rimasterizzazione e potrebbe aiutare ad alleviare l'attesa per Grand Theft Auto 6. Sfortunatamente, al momento non sappiamo quando il primo di questi remaster potrebbe essere reso disponibile, ma si spera che Take-Two condividerà presto maggiori informazioni.

Nei risultati finanziari dell'azienda, port e remaster vengono definiti "nuove iterazioni di titoli lanciati in precedenza". L'anno scorso, la società ha pubblicato Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che comprendeva i remaster di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Mentre un remaster di Grand Theft Auto 4 potrebbe essere incluso nei piani di Take-Two, è possibile che altri franchise di Rockstar ricevano un trattamento simile. Un remaster di Red Dead Redemption avrebbe senso e persino Bully potrebbe essere una possibilità. I remaster rappresentano una grande opportunità per i nuovi arrivati di giocare a titoli che potrebbero essersi persi la prima volta. Inoltre, richiedono anche un tempo di sviluppo notevolmente inferiore.

Per ora, i fan dovranno solo aspettare pazientemente. Giugno è dietro l'angolo e, sebbene l'E3 sia stato cancellato quest'anno, molte società terranno eventi digitali. Forse in questa occasione potremmo scoprire i piani di Take-Two per questi 8 remaster.

Fonte: Comicbook.