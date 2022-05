Take-Two e Zynga: completata l'acquisizione da $12 miliardi

Take-Two ha ora completato l'acquisizione da 12,7 miliardi di dollari di Zynga, il produttore di giochi per dispositivi mobile e social dietro a successi come Farmville, CSR Racing e Words with Friends.

L'accordo è stato annunciato per la prima volta a gennaio e inizialmente è stata per breve tempo l'acquisizione più costosa di tutti i tempi, fino alla proposta di acquisizione di Activision Blizzard da 68,7 miliardi di dollari da parte di Microsoft.

Take-Two è l'azienda dietro alcuni dei più grandi nomi dei videogiochi, come Borderlands e Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, BioShock e Mafia.

A gennaio, Take-Two ha dichiarato di volere che Zynga fosse in grado di realizzare giochi per dispositivi mobile basati sulle sue IP esistenti.

Ma questo accordo riguarda anche lo sviluppo mobile per Take-Two. Forse con Zynga, Take-Two avrà l'occasione per creare un GTA Online per mobile.

"Combinare l'esperienza di Zynga nelle piattaforme mobile e di nuova generazione con le migliori capacità e proprietà intellettuali di Take-Two ci consentirà di portare avanti ulteriormente la nostra missione di connettere il mondo attraverso i giochi, ottenendo insieme una crescita significativa", ha detto il boss di Zynga Frank Gibeau a gennaio.

"Siamo entusiasti di completare la nostra combinazione con Zynga", ha detto questa settimana il boss di Take-Two Strauss Zelnick. "Mentre riuniamo il nostro eccezionale talento, entusiasmanti pipeline di giochi e tecnologie e capacità leader del settore, crediamo di poter portare il nostro portfolio a un altro livello di creatività, innovazione e qualità".

Fonte: Eurogamer.net.