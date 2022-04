Tales from the Borderlands, Gearbox annuncia un nuovo gioco in sviluppo

Un nuovo gioco Tales from the Borderlands è in fase di sviluppo e verrà lanciato nel corso di quest'anno. Ad annunciarlo è Gearbox.

La società, che ha sviluppato la serie principale di Borderlands, si sta occupando di sviluppo internamente per il seguito di Tales from the Borderlands del 2014 di Telltale. Non è chiaro se qualcuno dei personaggi o dei dettagli della storia del gioco originale sarà presente anche in questo capitolo, ma Gearbox e 2K hanno confermato che sarà una "nuova avventura" con "nuovi personaggi e nuove storie".

Attualmente non c'è ancora un trailer per questo sequel, ma Gearbox ha mostrato semplicemente un'immagine molto interessante che potete vedere di seguito.

New adventure, new characters, new tales.



An all NEW Tales from the Borderlands is coming in 2022 from Gearbox and 2K.#GearboxAtPAX #Borderlands pic.twitter.com/mhBicROKqX — GearboxOfficial (@GearboxOfficial) April 21, 2022

Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha annunciato il nuovo Tales from the Borderlands durante un panel al PAX East giovedì. Pitchford ha detto di fare attenzione a un annuncio più grande quest'estate dove probabilmente verrà mostrato anche un trailer.

