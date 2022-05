Tchia, il gioco di avventura che ci catapulta in mezzo alla natura è stato rinviato

Sembra di essere nel pieno della stagione dei rinvii, un periodo che a dire il vero dura da un paio di anni. Dopo Starfield e Redfall per quanto riguarda Bethesda e più recentemente Test Drive Unlimited Solar Crown, un altro gioco si aggiunge alla corposa lista dei titoli rinviati, ovvero il gioco di avventura Tchia.

Durante i The Game Awards nel dicembre dello scorso anno, a Tchia è stata assegnata una finestra di lancio per la primavera del 2022, ma come dato che ormai siamo quasi fuori dalla primavera, non raggiungerà quell'obiettivo. Attraverso un post su Twitter, il team di sviluppo Awaceb ha annunciato che Tchia è stato posticipato all'inizio del 2023.

"Questo tempo extra ci consentirà di perfezionare davvero ogni aspetto del gioco e arricchire tutti i piccoli dettagli che sappiamo renderanno Tchia un'esperienza davvero speciale", ha scritto lo sviluppatore.

Update on Tchia ⬇️💚 pic.twitter.com/knQYkJSYT1 — Tchia (Awaceb) - Wishlist it! (@awaceb) May 20, 2022

Per adesso Tchia non ha ancora una finestra di lancio, ma il gioco uscirà su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Push Square