Team Fortress 2 è stato aggiornato da Valve dopo le tante proteste dei fan

Valve ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Team Fortress 2, a quanto pare, a seguito dell'iniziativa dei fan che a maggio hanno lanciato una "protesta pacifica" in modo da ricevere una risposta.

A maggio, i fan di Team Fortress 2 si sono recati al quartier generale di Reddit, Twitter e Valve per avviare una campagna "Save TF2" per esortare Valve ad agire sul numero crescente di bot che hanno afflitto il gioco negli ultimi anni. "Non è il tipo divertente di bot", ha scritto l'utente di Reddit diamondDNF. "Questi bot uccidono senza motivo giocatori, insultano, spammano musica protetta da copyright in chat e votano per espellere tutti i giocatori umani una volta che una lobby ha più bot che umani".

Quindi in questi giorni è stata lanciata una patch su Steam. Si tratta di un aggiornamento piuttosto modesto, ma anche i piccoli cambiamenti sono stati ricevuti relativamente in modo caloroso dai fan. Alcuni bug sono stati corretti, il sistema di voto è stato migliorato e altro è stato aggiornato.

“L'aggiornamento del sistema di voto aiuta. Non è molto, ma aiuta. Ora possiamo cacciare i bot due volte più velocemente" , commenta un fan su Reddit. "D'altra parte, i bot possono anche loro cacciare due volte più velocemente. Ma se ci sono così tanti bot, non c'è bisogno di essere comunque su un server del genere".

"Sono necessarie più modifiche, ma sono davvero contento che almeno ci stiano provando solo un po'", ha aggiunto. Team Fortress 2 rimane un popolare sparatutto a squadre che continua nonostante gli anni ad essere giocato da tante persone.

Fonte: Eurogamer