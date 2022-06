Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge in un nuovo epico trailer che ne annuncia la data di uscita

Il promettente Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è stato tra i protagonisti questa sera, durante l'evento del Summer Game Fest.

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer che non solo ci ha mostrato un'opzione multiplayer online e locale per sei giocatori non rivelata in precedenza, ma la novità è che anche Casey Jones sarà giocabile.

Non solo, ma adesso abbiamo anche una data di uscita per il gioco. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge verrà lanciato per PC tramite Steam, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox incluso all'interno di Xbox Game Pass il 16 giugno. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Il gioco promette un gameplay adrenalinico da condividere con altri amici: finalmente l'attesa dei fan sta per terminare!