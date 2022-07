Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ha una data di uscita

Tramite un comunicato stampa, Konami annuncia oggi la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, disponibile dal 30 agosto per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. In collaborazione con Nickelodeon, tredici giochi classici dall'intero archivio retrogaming KONAMI – 8 bit, 16 bit e arcade Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) e le loro versioni giapponesi – porteranno Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo su console e PC al prezzo consigliato di €39.99. La versione fisica è già disponibile in pre-order online e presso rivenditori autorizzati.

Questa incredibile collezione, composta da tredici classici originali, offre una nuova occasione per contrastare i piani di Shredder, fronteggiare il Clan del Piede e lottare contro Bebop e Rocksteady, oltre a fornire un nuovo punto di vista su titoli che hanno stabilito alcuni degli attuali standard dei beat 'em up d'azione. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection include:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Konami ha collaborato con gli sviluppatori di Digital Eclipse per adattare sapientemente questi classici ai sistemi di gioco moderni, con l’aggiunta di aggiornamenti in grado di migliorare la quality-of-life delle opere, come la possibilità di salvare e tornare sui propri passi in qualsiasi momento, la mappatura dei pulsanti e l’introduzione di un comparto online per alcuni dei giochi presenti.