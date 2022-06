Tekken 2 ha un prezzo di $ 9.999? Il boss della serie Katsuhiro Harada commenta l'errore

PlayStation Plus è finalmente disponibile negli Stati Uniti e con esso arriva una sfilza di giochi non annunciati dal catalogo di PlayStation. Alcuni titoli classici delle console PlayStation molto più vecchie possono anche essere acquistati separatamente. Uno di questi è Tekken 2 che per un breve periodo ha avuto un prezzo di $ 9.999.

C'è stato chiaramente un errore commesso al quartier generale di PlayStation, ma questa svista ha fatto il giro dei social. Dopo essere stato pubblicato su Twitter, anche Katsuhiro Harada, boss della serie Tekken, ha commentato l'errore con la frase: "Che prezzo meraviglioso Sony!".

Sicuramente si tratta di una svista divertente: la spiegazione più probabile di questo errore è che Tekken 2 sia stato brevemente considerato come gioco che fa parte dei classici titoli che possono essere acquistati separatamente. Quell'errore è stato seguito da un altro poiché invece di valutarlo per $ 9,99, è stato invece messo nello store ad un prezzo di $ 9.999.

WHAT A MARVELOUS PRICE SONY https://t.co/dGoKPdwmD7 — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 14, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Nelle notizie correlate: Tekken 7 ha venduto un totale di 9 milioni di copie dal suo lancio.

Fonte: VGC