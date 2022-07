Elden Ring DLC/espansione, Armored Core e Tekken 8 confermati dal grosso leak che ha colpito Bandai Namco?

Come vi abbiamo riportato qualche ora fa, una gigantesca fuga di dati sarebbe stata rintracciata da alcuni hacker che avrebbero attaccato Bandai Namco. Ora stando a quanto condiviso, sembra ci siano le prime indiscrezioni su giochi non ancora annunciati e contenuti aggiuntivi.

Il DLC per Elden Ring sarebbe intitolato Barbarians of the Badlands. Il tracker di malware vx-underground, che ha scoperto un'affermazione della famigerata banda di ransomware ALPHV (noto anche come BlackCat), ha segnalato per primo l'incidente.

Le informazioni trapelate contengono quella che sembra essere una diapositiva di presentazione riportata da un tweet e in seguito cancellato dal prossimo rapporto sull'anno fiscale 2023 di Bandai Namco, con i nomi di titoli non annunciati, come l'espansione/DLC Elden Ring così come Tekken 8 e Little Nightmares 3.

La diapositiva poi cancellata.

Sulla base di queste informazioni, sembra che Elden Ring Barbarians of the Badlands e Tekken 8 siano entrambi previsti per il rilascio durante il terzo trimestre di Bandai Namco, che cadrebbe tra luglio e settembre 2023.

Come sempre in questo caso consigliamo di prendere questa notizia con le dovute precauzioni dato che si tratta semplicemente di un rumor.

Fonte: PSU