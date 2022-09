Tekken 8 girava interamente in-engine e in tempo reale nel reveal trailer

La recente presentazione dello State of Play di Sony è stata molto ricca, con nuovi annunci per una serie di giochi in arrivo, tra i quali Tekken 8 di Bandai Namco. In un post su PlayStation Blog pubblicato subito dopo il reveal, il director e produttore esecutivo del gioco Katsuhiro Harada ha fornito ulteriori dettagli su questo nuovo capitolo.

È interessante notare che Harada ha rivelato che il trailer di Tekken 8 mostrato all'evento non era un filmato prerenderizzato, come alcuni pensavano, ma girava interamente in-engine e in tempo reale, su PlayStation 5. Ha inoltre confermato che il trailer girava a 60 FPS, la stessa velocità a cui girerà il gioco finale.

"Questo trailer è stato preso direttamente da una parte specifica della modalità Storia di Tekken 8, attualmente in sviluppo, in esecuzione su PlayStation 5. In altre parole, tutti i modelli dei personaggi, gli sfondi e gli effetti sono quelli usati all’interno del gioco. Anche se si tratta di una sequenza presa dalla modalità Storia, non è un filmato pre-renderizzato realizzato per il trailer, ma un video in tempo reale che gira a 60 frame al secondo, simile all’esperienza di gioco delle modalità Versus. (Ovviamente, alcuni effetti, dialoghi e la posizione della telecamera sono in fase di aggiornamento e potrebbero cambiare nel gioco finale)".

"Nel trailer potete vedere questo livello di qualità nei nuovi modelli dei personaggi, che si distinguono nettamente dall’attuale Tekken 7, e nei dettagli come le goccioline d’acqua che solcano la loro pelle. Non si tratta di un video creato solo per essere usato nel trailer, ma di un render in tempo reale di quello che succede nel gioco".

Nel frattempo, Harada non ha parlato degli effetti che si vedono sullo sfondo mentre Mishima e Kazama si affrontano, confermando che effetti dinamici simili saranno presenti anche nel gioco finale.

"Inoltre, se durante la battaglia fate attenzione allo sfondo, noterete onde e tornado dinamici, un’enorme petroliera che si distrugge gradualmente e una tempesta così realistica che sentirete la forza del vento e la densità della pioggia", ha scritto. "Sono tutti effetti presenti nei livelli in cui si combatte e che saranno usati nel gioco. Naturalmente, stiamo lavorando sodo per migliorare ancora di più la qualità. Nell’ultima versione della build in sviluppo, la qualità migliora di giorno in giorno: la petroliera si avvicina alla spiaggia sullo sfondo e grandi lingue di fuoco divampano vicino a dove si trova il personaggio. Speriamo che non vediate l’ora di ammirarli nel gioco!"

Infine, Harada ha fornito alcuni brevi dettagli sulla storia, confermando che ruoterà attorno "alla resa dei conti tra padre e figlio tra Kazuya Mishima e Jin Kazama".

"Proprio come menzionato nel dialogo finale di Tekken 7, questo nuovo titolo sarà incentrato sullo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama, padre e figlio. Per quanto riguarda la scena del trailer e la sua importanza per la storia principale… Non vediamo l’ora di farvelo scoprire quando il gioco uscirà".

Tekken 8 è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.